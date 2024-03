Monteossolano, ampliati gli orari di apertura della strada

"Sono iniziati oggi i lavori di messa in sicurezza della strada che porta a Monteossolano, in quanto le condizioni meteorologiche e di umidità del versante consentono ora di operare in sicurezza". Lo comunica l'ufficio tecnico del Comune di Domodossola.

"Per dare continuità alle lavorazioni rimangono solo due fasce di apertura, mattutina e serale, i cui nuovi orari, ampliati per venire incontro alle esigenze della popolazione sono le seguenti: apertura mattutina dalle ore 06.00 alle ore 08.00, mentre l'aapertura serale andrà dalle ore 16.00 alle 19.00” spiegano dal Comune.

E’ fatto assoluto divieto di transitare durante gli altri orari e in assenza della guardiania, che è garantita nelle fasce orarie di apertura.

Resta inteso che anche durante le ore di apertura presidiata la viabilità potrà essere chiusa in qualsiasi momento, a discrezione del personale presente, qualora ci fossero movimenti sul versante.

La strada resta sempre aperta e praticabile per i mezzi di emergenza.

La presente modalità di gestione degli orari rimarrà in vigore dalla data odierna per tutta la settimana.