Monteossolano: ridotte le fasce orarie di apertura della strada in attesa della messa in sicurezza

Le abbondanti piogge del fine settimana del 2 e 3 marzo hanno causato, come noto, uno smottamento sulla strada che porta a Monteossolano. Il comune di Domodossola aveva stabilito la chiusura della strada, e imponendo un’apertura in tre fasce orarie.

La neve di domenica scorsa, 10 marzo, seguita dal caldo del giorno successivo con conseguente progressivo scioglimento della neve stessa, ha causato la saturazione del terreno già precario ed il riattivarsi del movimento franoso con ripetute colate di fango durante la giornata di lunedì 11 marzo. Per questioni di sicurezza il comune ha quindi deciso di eliminare la fascia di apertura di mezzogiorno e di ridurre le altre due fasce, mattutina e serale, in quanto temperature più elevate comportano maggiori rischi di colate. Le nuove fasce di apertura sono le seguenti: orario mattutino dalle 6.00 alle 7.30; orario serale dalle 18.00 alle 19.30.

L’amministrazione comunica che è assolutamente vietato transitare durante gli altri orari e in assenza della guardiania, che è garantita nelle fasce orarie di apertura. Anche durante le ore di apertura presidiata la viabilità potrà essere chiusa in qualsiasi momento, a discrezione del personale presente, qualora ci fossero movimenti sul versante. La strada resta sempre aperta e praticabile per i mezzi di emergenza.

La presente modalità di gestione degli orari rimarrà in vigore per tutta la settimana, fintanto che le condizioni idrogeologiche del versante consentiranno all’impresa incaricata di operare per una messa in sicurezza definitiva.