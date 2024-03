Firme false, condannato il presidente dell'Automobile club Vco

Firme false: condannato a 6 mesi il presidente dell’Automobile Club Vco, Giuseppe Zagami. Giuseppe Zagami è stato condannato per falso per induzione mentre il fratello Claudio è stato assolto per non aver commesso il fatto.

L’udienza, svoltasi col rito abbreviato, si è tenuta ieri in tribunale a Verbania. La Procura aveva chiesto per Giuseppe Zagami un anno e mezzo.

Tutto risale alle elezioni del 2021 quando una segnalazione aveva messo in dubbio la raccolta delle firme che dovevano servire ad appoggiare la candidatura di Zagami.

Gli avvocati difensori hanno annunciato il ricorso in appello. ‘’Appresa la sentenza, ricorreremo certamente in appello, fiduciosi del suo buon esito – ha dichiarato Zagami - . La stessa sentenza di oggi che assolve Claudio Zagami, che aveva fisicamente presentato le liste, pone più di una ragione di ottimismo nella direzione che alla fine emergerà la mia totale innocenza’’.