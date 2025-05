Villadossola piange Sergio Pirazzi, protagonista della vita politica e culturale della città

Si è spento all’età di 77 anni Sergio Pirazzi, a lungo componente dell’amministrazione comunale di Villadossola e noto in città anche grazie al suo impegno sociale e culturale.

A lui si deve, come ricorda l’assessore Maurizio Gianola, la creazione del Comitato Carnevale di Villadossola, fondato nel 2000. Proprio quest’anno, in occasione del 25° anniversario, lo stesso Gianola – anch’egli storico componete del comitato e grande amico di Sergio – e il sindaco Bruno Toscani avevano consegnato a Pirazzi un riconoscimento per il suo costante impegno nell’organizzazione di questa e altre manifestazioni in città.

Come detto, Pirazzi è stato a lungo anche protagonista della vita politica di Villadossola. In particolare, è stato assessore negli anni ’90, durante l’amministrazione di Franco Ravandoni. Nel 2013, poi, si era ripresentato alle elezioni, sempre nella lista di Ravandoni – il quale ne era uscito sconfitto - ottenendo però 199 preferenze.

“Sergio era una persona solare e disponibile – ricorda Gianola – sempre pronto a dare il proprio aiuto. È stato una colonna portante per il tessuto sociale di Villadossola: sentiremo forte la sua mancanza”.

Sergio Pirazzi lascia la moglie e i figli Stefano ed Emanuela. Proprio quest’ultima, pochi mesi fa, aveva impersonato l’Arlori, una delle tradizionali maschere del Carnevale di Villadossola. Il Santo Rosario sarà recitato domenica 4 maggio alle ore 19, il funerale si svolgerà lunedì 5 maggio alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di Cristo Risorto a Villadossola.