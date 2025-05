Soldato svizzero gravemente ferito nell'esercitazione al passo del Sempione

Un soldato dell'esercito svizzero è rimasto gravemente ferito il 3 maggio durante un'esercitazione con un obice semovente sul Passo del Sempionee. Lo riporta Swissinfo, che ricorda come l’incidente sia avvenuto sul poligono militare del Sempione. ‘’Un obice semovente M109 – scrive - che faceva retromarcia si è scontrato con un veicolo dello stesso tipo che si trovava dietro di esso. Secondo quanto comunicato, un militare è rimasto incastrato in un portello e ha riportato ferite alla testa e al torace. I medici militari hanno prestato i primi soccorsi sul posto e successivamente il malcapitato è stato trasportato da un elicottero di Air Zermatt in ospedale.

Il soldato stava svolgendo il servizio militare pratico presso la scuola di artiglieria e ricognizione 31. L’esercito ha comunicato che la giustizia militare ha avviato un’indagine preliminare’’.

In settimana si era già verificato un grave incidente durante l’esercitazione Trias 25 dell’esercito svizzero ad Allentsteig (Austria): un blindato aveva investito un giovane soldato elvetico che dormiva in un sacco a pelo ferendolo gravemente alle gambe. La giustizia militare ha avviato un’indagine.

Il giorno 4, sempre in Austria, un milite svizzero 22enne si è scontrato con un’automobile guidata da una 19enne. I due sono rimasti feriti.