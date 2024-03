Cirio fa da Cicerone ai ragazzi delle Bagnolini

Un incontro a sorpresa in piazza Castello per i ragazzi delle medie dei plessi di Pieve Vergonte e Vanzone dell'Istituto Comprensivo Bagnolini: questa mattina si trovavano a Torino in viaggio d'istruzione quando, in piazza Castello, hanno riconosciuto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio impegnato in un'intervista e attorniato dai giornalisti.

Si sono avvicinati incuriositi e quando il governatore lì ha scorti, li ha salutati per poi, una volta concluse le interviste, avvicinarsi e scambiare due chiacchiere con loro. I ragazzi hanno spiegato di arrivare dalla Val d'Ossola e di essere in gita, e allora il presidente Cirio ha voluto dedicare loro qualche minuto per fargli da "guida turistica" e mostrargli Palazzo Reale, il Palazzo della Regione e il castello. Un momento molto emozionante e inaspettato per gli studenti ossolani.