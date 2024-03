Recuperi, pareggio per l’Ornavassese in casa dell'Agrano

Si è chiusa ieri sera la due giorni di recuperi delle partite rinviate per il maltempo.

La capolista Ornavassese era di scena al “Liberazione” di Omegna, attesa dal solito combattivo Agrano. Nella prima frazione il bomber Elca lascia la sua firma, ma a inizio ripresa i granata di Lopardo trovano il pari con Tacchini e il risultato non cambierà più. Con questo pareggio l’Ornavassese allunga a più quattro punti sul Trecate, ma il campionato è ancora aperto.

Delusione per il Bagnella, che era impegnato a Comignago in casa dell’ultima della classe. I novaresi giocano con orgoglio e obbligano i cusiani a cedere l’intera posta in palio, nonostante il gol del momentaneo pareggio di Romano.

Quattro partite anche per la Seconda Categoria.

Passeggia la capolista Fondotoce sul campo del Maggiora, cinquina firmata da Ferrari, Spriano, Preiata, Tonsi e Genesini. Ottime vittorie in chiave playoff per la Voluntas Suna, che batte all’inglese il Romagnano con le reti di Ferrini e Spinelli, e per la Pro Vigezzo che sconfigge 3-2 il Casale Corte Cerro grazie alla doppietta di Bonacina e un autogol, non bastano i centri di Laminù su rigore e di Bossi per i cusiani. Infine buon pareggio per la Crevolese sul campo dell’Armeno, Zurlo regala il pari ai gialloblù di Bertaccini.

Ricordiamo che tra sabato e domenica si disputeranno altri quattro recuperi in Promozione, quando il campionato osserverà un turno di riposo. Scenderanno in campo tra le altre la Juve Domo, ospite della Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, e l’Omegna di Fusè, che renderà visita alla Fulgor Ronco Valdengo. Dunque partite difficili in terra biellese per le due rappresentanti del VCO.

Risultati dei recuperi di giovedì:

Prima Categoria:

Comignago - Bagnella2-1 ; Agrano – Ornavassese1-1

Seconda Categoria:

Pro Vigezzo – Casale Corte Cerro 3-2; Armeno – Crevolese 1-1; Maggiora – Fondotoce 0-5; Voluntas Suna - Romagnano 2-0