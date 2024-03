I dipendenti E.On donano colombe e generi alimentari alla Caritas domese

È avvenuta venerdì 22 marzo in Oratorio, da parte di alcuni dipendenti di E.on, la consegna di 140 colombine da donare a bambini di famiglie in difficoltà che si rivolgono alla Caritas di Domodossola.

Oltre ai dolci pasquali sono stati offerti anche un centinaio di vasetti di omogenizzati e due scatole di biscotti per bambini. La collaborazione della società con la Caritas risale ad alcuni anni fa e recentemente E.on ha donato alla parrocchia domese 6mila euro per il progetto che prevede la realizzazione di mini alloggi per persone che vivono situazioni di difficoltà abitativa. In questo modo E.on intende mostrare la propria vicinanza a persone in difficoltà di Domodossola.

“Ci battiamo affinché l'attenzione verso gli altri possa diffondersi- scrive E.on in una nota - e per promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione rivolte anche alle fasce giovani, proprio per far sì che ci sia una più equa distribuzione di quanto possediamo”.

A ricevere il dono erano presenti la responsabile della Caritas di Domodossola Laura Fradelizio, il collaboratore del parroco don Giacomo Bovio e il volontario Francesco Ghelfi.

“Grazie di cuore - ha detto Laura Fradelizio – E.on si ricorda sempre della Caritas. Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina ci hanno contattati e hanno portato diversi generi alimentari, da lì è nata questa collaborazione. La Caritas segue circa 70 famiglie residenti in città”.