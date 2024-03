Le storie degli ossolani illustri nella nuova mostra a Santa Maria Maggiore

In occasione delle festività pasquali, sono in programma a Santa Maria Maggiore numerosi eventi dedicati a grandi e piccini. Il weekend di Pasqua inizia sabato 30 marzo alle ore 17.30, con l’inaugurazione della mostra “Il genio degli Ossolani nel mondo”. L’esposizione, visitabile al Centro Culturale Vecchio Municipio, rimarrà aperta dal 31 marzo al 7 aprile, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

La mostra celebra gli ossolani illustri che hanno lasciato tracce indelebili in Italia, in Europa e nel mondo e nasce dalla pubblicazione dell'omonimo libro dello storico Enrico Rizzi, edizione Grossi, vero e proprio dizionario biografico composto da 300 pagine in grande formato e oltre 200 illustrazioni.

L’esposizione, itinerante, è stata realizzata da Paolo Zanzi e Fondazione Enrico Monti, con la collaborazione della Fondazione Maria Giussani Bernasconi e di Federico Troletti, curatore dei Musei Civici di Domodossola, e di Paolo Negri della Fondazione Paola Angela Ruminelli, sodalizio che ha ideato e ne sostiene finanziariamente il percorso a tappe.

Il percorso espositivo si ispira ad una celebre frase di uno dei più grandi tra gli ossolani illustri, Giuseppe Chiovenda: “L’Ossola, bellissima tra le valli delle Alpi, ha dato guerrieri alla barbarie e dotti alla civiltà, Papi alla Chiesa e all’eresia Fra Dolcino, scoperte alla scienza e alle signore… l’Acqua di Colonia”.