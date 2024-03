Dalla Regione contributo di 1 milione di euro destinato a sei comuni ossolani

Dopo l’annuncio del finanziamento regionale di 1,2 milioni di euro per il restauro di Villa Renzi-Cesconi a Crevoladossola – sarà ora possibile procedere col recupero funzionale dello storico complesso – un’altra buona notizia giunge in queste ore per sei Comuni dell’Ossola che avevano richiesto contributi per realizzare progetti di sviluppo, partecipando al bando “Viabilità silvio-pastorale per l’accesso e la gestione degli alpeggi”. In queste ore la graduatoria è stata infatti approvata. Ammessi e finanziati nel Verbano-Cusio-Ossola 6 progetti, per un contributo complessivo che ammonta a poco meno di 1 milione di euro.

Al Comune di Premia vanno 240milla euro, al Consorzio per la valorizzazione degli alpeggi della Valle del Basso a Santa Maria Maggiore poco meno di 135mila euro, al Comune di Trasquera quasi 47mila euro, al Comune di Baceno poco meno di 95mila euro, al Comune di Crevoladossola quasi 238mila euro, al Consorzio Agri-forestale Alpeggi Val Quarazza a Macugnaga quasi 240 mila euro.

“La salvaguardia, la messa in sicurezza degli accessi e lo sviluppo rurale delle nostre aree di montagna attraverso i vari finanziamenti e la serie di bandi regionali che abbiamo lanciato in questi 5 anni e che continueremo a lanciare – commenta soddisfatto il presidente gruppo Lega Piemonte, Alberto Preioni – sono il presupposto utile e necessario non solo per evitare lo spopolamento delle Terre Alte, ma anche l’unica via perseguibile e concreta per garantire la loro continuità”. Va rimarcato che, per dotazione economica insufficiente, la Regione ha per ora stoppato – ma sono stati comunque ammessi – altri 4 progetti ritenuti virtuosi, nei Comuni di Pieve Vergonte, Quarna Sotto, Craveggia e Trontano.