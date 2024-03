Al Kiwanis Club l'esperienza di Ateco

Il Kiwanis Club di Domodossola ha ospitato nei giorni scorsi il titolare di Ateco Ugo Angelucci e il responsabile di stabilimento Giovanni Zucchi. Ai soci del club di servizio hanno raccontato la storia dell'azienda, fondata nel 1993 da Angelucci, e parlato di “Economia Circolare Metalli e Plastiche”. L'azienda ossolana Ateco è infatti un esempio di eccellenza italiana, con stabilimenti a Vogogna ed Anzola d’Ossola e in procinto di aprire altre sedi sempre in Ossola. Oggi è tra i primi posti in Italia in termini di qualità del prodotto ed efficienza del servizio riconosciuti anche all‘estero. Un modello lavorativo che suscita l'interesse di imprese dello stesso settore di Europa e America che spesso si recano in visting presso Ateco.

Una serata all’insegna della semplicità e della convivialità in cui i valori Kiwaniani sono stati recepiti e rimarcati dagli ospiti con desiderio di approfondirne la conoscenza.

La presidente Vittoria Allegranza ha poi concluso la serata ringraziando i relatori, invitandoli ai prossimi incontri e relazionando i soci sulle future attività, in particolare rivolte a contrastare il disagio giovanile. La presidente ha poi fornito un aggiornamento sul service nazionale “Borsa di studio A. Righi”, iniziato nel 2023 sotto la Presidenza di Angela Auciello, il cui bando è stato pubblicato proprio in questi giorni sul sito di Unibo Dipartimento di Fisica e Astronomia A. Righi.