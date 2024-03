Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, denunciata una 40enne ossolana

Il fine settimana appena trascorso ha visto i carabinieri impegnati in numerosi controlli alla circolazione stradale al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini in particolare dai comportamenti maggiormente pericolosi quali l’abuso di sostanze ed alcol, dato che le temperature pre-primaverili hanno spinto tante persone a trascorrere fuori le ore serali notturne.

Il bilancio dei controlli è di tre persone denunciate in stato di libertà, due per guida in stato di ebrezza alcolica ed una denunciata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Quest’ultima, una 40enne ossolana già nota alle forze di polizia controllata nei pressi dello svincolo autostradale di Ornavasso, quale passeggera di un NCC, a seguito di perquisizione personale è stata trovata in possesso di 3 involucri contenenti complessivi 7 grammi circa tra cocaina ed eroina.

Altri due giovanissimi, controllati dai carabinieri sul lungo lago di Omegna, sono stati invece segnalati all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di stupefacenti poiché trovati in possesso di modica quantità di hashish.