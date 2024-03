'Sbalzo' di tensione, danni a elettrodomestici e caldaie a Montescheno

Un improvviso ‘sbalzo’ di tensione ha causato danni in diverse abitazioni e in una attività commerciale di Barboniga, frazione alta di Montescheno.

A cosa sia dovuto al momento nessuna certezza. ‘’Ci siamo però rivolti ad Enel per avere i risarcimenti – dicono alcuni residenti – ma ci siamo sentiti rispondere che dobbiamo seguire la procedura on line. Molte famiglie però non hanno né internet né computer. Forse si poteva avere maggior disponibilità ed attenzione visti i danni subiti’’.