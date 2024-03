Panza: "Soddisfazione per il voto del Consiglio d'Europa sull'Autonomia regionale in Italia"

Soddisfazione per il voto odierno del Consiglio d'Europa sulle raccomandazioni riguardanti l'Autonomia regionale in Italia.

Importante il riconoscimento dei benefici della riforma e l’incoraggiamento nel proseguimento delle iniziative intraprese – commenta l’europarlamentare Alessandro Panza –. Il Consiglio d'Europa ha infatti accolto positivamente l'Autonomia come strumento per ridurre le disparità territoriali, promuovendo l'azione del governo italiano e invitando al mantenimento del percorso intrapreso, decretando l'Autonomia come modello virtuoso per favorire lo sviluppo e la democrazia. L'Autonomia regionale porterà a uno sviluppo equilibrato dei territori disagiati, compresa la Montagna" – conclude Panza.

Così in una nota l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli.