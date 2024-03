Terza Categoria: vince la Pregliese, Montecrestese ko

La capolista Gargallo procede la sua marcia verso la Seconda Categoria, battendo di misura la Mergozzese. Per i gialloblù dopo il riposo pasquale ci sarà la sfidadecisiva in casa dell’Esio, che in caso di vittoria regalerebbe di fatto il salto di categoria.

L’Oleggio Castello batte 4-0 senza troppi affanni il Verbania Olympia in trasferta, mantenendo viva la fiammella della speranza.

Vince all’inglese il Dormelletto, che ha la meglio su un Montecrestese ormai fuori dalla zona playoff. Chi invece coltiva ancora una piccola speranza di raggiungere la post season è la Pregliese, vittoriosa in casa del Gattico Veruno per 2-0, con i centri di Pastorelli e Brunetti.Stesso risultato anche per il Suno, a spese degli omegnesi del Montebuglio.

Turno di riposo per i verbanesi dell’Esio.

I risultati della Terza Categoria VCO:

Suno - Montebuglio 2 - 0; Gargallo - Mergozzese 1 - 0; Dormelletto - Montecrestese 2 - 0; Verbania Olympia - Oleggio Castello 0 - 4; Gattico Veruno - Pregliese 0 - 2

Classifica:

Gargallo 44 - Oleggio Castello 39 - Esio38 -Dormelletto 34 – Suno 32 –Pregliese27 - Montecrestese 21 – Mergozzese 19 - Montebuglio9 -Gattico Veruno8 –Verbania Olympia 1