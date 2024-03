Un weekend di successi per gli atleti di Sport Project Vco

Domenica 24 marzo si è svolto il Cross del Lago Sant'Anna a Loro di Pieve Vergonte, gara valida come campionato provinciale di cross. Gli atleti di Sport Project Vco hanno ottenuto, ancora una volta, numerosi successi. In particolare, nella categoria allievi Stefano Pazzinetti ha vinto il titolo provinciale con un tempo di 11’.17’’. Medaglia d’argento, invece, per Leonardo Zanoli.

Nello stesso fine settimana si è tenuto il Chianti Ultra Trail by Utmb a Radda in Chianti. Nella gara da 73 chilometri Riccardo Borgialli ha ottenuto un ottimo sesto posto. “Una gara solida. La cercavo ed è arrivata. Super contento del mio sesto posto, un piccolo tassello che si aggiunge nella costruzione della mia stagione”, ha dichiarato al termine della gara. Riccardo Montani, invece, ha ottenuto l’ottavo posto nella gara da 20 chilometri: “Gara velocissima, molto fuori dalla mia comfort zone, ma ogni tanto stressarsi fa bene”.