Due lievi scosse di terremoto sono state registrate in alta Valle Anzasca. E' successo alle 15.45 e alle 17.27 di mercoledì pomeriggio. Il primo terremoto è stato di magnitudo ML 2.3 ed è stato registrato 3 chilometri da Macugnaga ad una profondità di 12 km, il secondo di ML 1.3 ad 11 chilometri di profondità. Non sono state registrate chiamate ai numeri di emergenza, e non si segnalano danni.

Le scosse sono state localizzate dalla Sala Sismica INGV di Roma.