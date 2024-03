Un disavanzo di quasi 32 mila euro per la stagione 2023 de La Fabbrica

Approvato il bilancio 2023 del Centro culturale "La Fabbrica’’ di Villadossola. Un rendiconto finanziario che racchiude diversi tutti i settori che tengono vivo il centro culturale: teatro, musica, danza, mostre d'arte, presentazioni letterarie, documentari.

Il rendiconto delle entrate e delle spese sostenute dal Comune di Villadossola in relazione al progetto “Stagione culturale 2023”, sarà anche trasmesso al Settore Promozione delle Attività Culturali della Regione Piemonte, che per il 2023 aveva assegnato al Comune un contributo di 17.334 euro per le attività.

Tornando al bilancio, questo evidenzia uscite per 89.953,40 ed entrate per 57.972,70 , quindi con un disavanzo di 31.980,70 euro. Tra le spese la voce maggiore è il cachets per gli artisti che rappresenta un terzo della voce (31.712 euro), mentre tra le entrare la voce maggiore è il contributo della Regione di cui abbiamo detto, ma anche gli affitti e le concessioni dei locali pari a 21398 euro.

Una struttura, il centro culturale, che difficilmente potrà chiudere i bilanci in attivo.

''Il Centro culturale è importante per Villa - dice il sindaco Bruno Toscani - . Va detto che la stagione teatrale è in attivo e da 2-3 anni dividiamo degli 'utili'. I costi ci sono per una struttura così, anche se rispetto agli anni scorsi il disavanzo è stato ridotto''.