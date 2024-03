Cna: "Imprese e famiglie attendono il taglio dei tassi"

“Ci sentiamo rassicurati dalle parole del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, secondo il quale l’inflazione in rapido calo si sta avvicinando all’obiettivo del 2%, rendendo possibile un taglio dei tassi”, si legge in un comunicato diffuso da CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). “Ora speriamo che al più presto la Banca centrale europea inverta la sua direzione e proceda a questa sforbiciata, che speriamo sia solo la prima di una serie. Auspichiamo inoltre che le banche italiane si preparino a riverberare la eventuale decisione della Bce sui tassi applicati alla clientela allentando, nel contempo, gli irrigidimenti provati da tempo sulla propria pelle da artigiani, micro e piccole imprese per evitare di annullare di fatto l’agognata decisione positiva dall’istituto di Francoforte”.