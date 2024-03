Il maltempo fa slittare di qualche ora “S…cova l’ova”

Confermato l’appuntamento di Pasquetta a Santa Maria Maggiore con “S…cova l’ova”, la simpatica caccia… all’uovo per bimbi fino a 12 anni d’età, con speciale merenda finale. Ma il maltempo ha obbligato gli organizzatori a posticipare al pomeriggio l’iniziativa. “Le previsioni meteo confermano un netto miglioramento per il pomeriggio di lunedì 1° aprile, dunque “S…cova l’ova ” è rinviata dalla mattina, alle 16” spiegano dal Comune.

Dunque il lunedì di Pasqua il centro storico di Santa Maria Maggiore si trasformerà nell’originale palcoscenico per un simpatico gioco per bimbi fino a 12 anni d’età, che, accompagnati dai propri genitori, prenderanno parte ad una vera e propria caccia al tesoro: decine di uova posizionate negli angoli più nascosti del paese, una carica di centinaia di bimbi, riconoscimenti per tutti e un premio speciale per chi riuscirà a trovare lo speciale “ovo d’oro”.