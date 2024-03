Pasquetta a Montecrestese con la Festa di Giosio

E' una ricorrenza antica, che attraverso la simbologia del pane crea un senso di comunità e di appartenenza: a Pasquetta, come ogni anno, nella frazione di Giosio a Montecrestese si celebrerà la "Festa di Giosio", festa religiosa in occasione della quale sarà cotto il "Pane dul furn da Gios" che sarà poi distribuito ai fedeli.

Il forno di Giosio, come tanti forni comunitari dell'Ossola, è un forte simbolo della tradizione e della storia di queste terre, e la sua costruzione risale ai primi anni del 1800, ed è stato utilizzato fino al 1964. Restaurato nel 1994, da allora viene riacceso annualmente in occasione della festa patronale, che si celebra appunto il Lunedì dell’Angelo. La festa proseguirà poi nel pomeriggio con "Gli amici della montagna" e, dalle 15.30, pizza per tutti.