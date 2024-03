Cannonieri, Palfini allunga il passo e tocca quota 20 gol

Allunga il distacco Matteo Palfini. L’attaccante della Virtus Villa – che si sta riprendendo da un momento no – tocca quota 20 gol in campionato. La doppietta con la Union Novara, la settimana prima quella con il Vogogna e 15 giorni prima con la Varzese, tre settimane fa contro la Pernatese… e via così. Palfini ha ritrovato la vena giusta e sta staccando i ‘rivali’ guardandoli dalla vetta della classifica cannonieri.

Il più diretto inseguitore è un altro attaccante del Vco, quel Joel Gnonto della Cannobiese, altre squadre che, come la Virtus, non è nelle prime 5 della classe. Gnonto ha in carniere 14 reti. La squadra di Livorno è tra le più prolifichedel girone e vanta ben 11 giocatori che sono andati in gol (se comprendiamo anche Schirru ormai emigrato altrove). A 14 gol anche Centrella del Trecate.

Dietro con 13 gol Moscardi (Trecate), Forni (Crodo), Margaroli (Vogogna), Elca (Ornavassese), questi ultimi due rimasti fermi per diversi turni per infortunio.