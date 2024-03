Gravellona San Pietro in semifinale di Coppa Piemonte

Non si ferma la corsa del Gravellona San Pietro nella Coppa Piemonte di Prima Categoria: i cusiani superano anche i Quarti di finale e approdano in semifinale.

Giovedì sera i ragazzi di Agostini hanno superato il turno pareggiando per 1-1 in casa dei biellesi del Valle Elvo, dopo che nella gara di andata si imposero per 2-1 al “Boroli”.

Partita molto vivace, con entrambe le squadre desiderose di onorare al meglio l’impegno. Iniziano meglio i padroni di casa, che tengono il pallino del gioco e si portano in vantaggio al ventesimo del primo tempo. Gli arancioneri reagiscono prontamente, e trovano il pareggio dopo soli dieci minuti conGallizia, che sigla quello che sarà poi il gol qualificazione.

Nella ripresa stesso copione, Valle Elvo che cerca di rendersi pericoloso ma il Gravellona tiene bene, e anzi va vicino al gol prima con Sghedoni, che colpisce la traversa, e poi con Caretti, che spreca un’ottima opportunità. Finisce in parità, ed è festa per i ragazzi del ds Guarducci.

Le gare di semifinale si svolgeranno giovedì 11 aprile e giovedì 25 aprile. L’avversario degli arancioneri sarà definito nei prossimi giorni, le altre semifinaliste sono Grugliasco, Tre Valli e Sporting Club.