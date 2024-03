Valanghe a Paglino, strada internazionale chiusa FOTO E VIDEO

Poche ore fa Arpa Piemonte ha diramato un'allerta Arancione per il pericolo valanghe nel Vco aprendo anche la Sala Operativa della Protezione Civile regionale. E proprio oggi pomeriggio tre valanghe sono cadute lungo la statale del Sempione che porta a Gondo (foto e nei video di un nostro lettore).

Fortunatamente nessun veicolo è rimasto coinvolto, ma il Comune di Trasquera ha disposto la chiusura della strada.Notevoli i disagi per chi stava rientrando in Italia e per chi doveva raggiungere il Vallese. Per attraversare il confine in auto si deve utilizzare il treno navetta da Iselle e da Briga.