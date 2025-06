Dramma ad Ornavasso, 69enne muore precipitando da una finestra

Una giornata tragica in Ososla quella di venerdì 20 giugno. Dopo la morte di un operaio forestale di Villadossola, caduto in un dirupo a Calasca, nel tardo pomeriggio una nuova tragedia aha scosso l'Ososla. Un uomo di 69 anni, G.A. di 69 anni, è morto cadendo dal secondo piano di un edificio. Secondo le prime informazioni, sembra che il 69enne stesse cercando di calare una stufa da una finestra, quando ha perso l'equilibrio precipitando rovinosamente al suolo. E' successo poco prima delle 18 in vicolo del Torchio a Ornavasso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri.