Festa della Madonna del Bosco, torna "La Corrida"

A Ornavasso fervono i preparativi per la festa della Madonna del Bosco. Per l’occasione, il Comitato del rione organizza una nuova edizione della “Corrida – dilettanti allo sbaraglio”, in programma venerdì 5 aprile alle 21.00, nella sala cinema teatro in piazza XXIV Maggio.

Il pubblico è invitato a portare con sé trombette, tamburi, fischietti, coperchi e tutti ciò che possa servire a esprimere il proprio rumoroso giudizio alle esibizioni. Durante la serata interverrà come ospite Carmen Giulia Falcetti, giovane artista di Ornavasso.