Pasqua e Pasquetta nelle tavole, ecco i consigli dell'Istituto Alberghiero Rosmini

C'è il quasi tutto esaurito nei ristoranti ossolani per i giorni di Pasqua e Pasquetta: complice anche il maltempo, che non permetterà pic nic e grigliate all'aria aperta, moltissimi hanno deciso di gustare il tradizionale pranzo di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo al ristorante o in agriturismo. Che si tratti di menu a base di prodotti e piatti tipici, o di moderne rivisitazioni, le festività a tavola sono sempre una gioia, permettono di condividere momenti con parenti e amici, e di gustare piatti più ricercati, coccolati da chef, maitre e camerieri.

Ma se per necessità o per scelta il pranzo di Pasqua e Pasquetta saranno rigorosamente a casa, attorno a una tavola imbandita a festa e con mamme e nonne, ma anche tanti uomini, alle prese con pentole e fornelli, ecco i consigli degli allievi dell'Istituto Professionale Alberghiero Rosmini di Domodossola e dei loro Maitre Damiano Oberoffer e Chef Alberto Terreni, insegnanti.

"Per iniziare suggeriamo di provare il Cocktail "Fifty", uno sparkling moderatamente alcolico creato lo scorso ottobre per celebrare i 50 anni di istruzione alberghiera in Ossola - spiegano i ragazzi e i loro docenti - la ricetta è semplice: 1 cl di Liquore Genzianella, 1 cl di succo di mirtillo nero, 8 cl di spumante extra dry o brut. Preparare direttamente nel bicchiere (flûte o simile) con mezza bordatura di zucchero".

"Per quanto riguarda i piatti da portare a tavola, non possono mancare antipasti a base di salumi e formaggi ossolani, un risotto agli asparagi, torte salate con asparagi e l'immancabile capretto vigezzino. Per dolce un tiramisù preparato con una colomba senza canditi e crema al mascarpone e fragole".

E per chi avesse voglia di una buona grigliata di carne il giorno di Pasquetta, ma la pioggia non permettesse di cucinare all'aperto, i ragazzi ci svelano qualche trucchetto: "Le costine si possono cucinare anche al forno - dicono - dopo una bella marinatura con vino ossolano bianco o nero, aglio e spezie, la carne va cotta per i primi cinque minuti con temperatura alta, che va poi abbassata per preservare all'interno tutti i succhi che renderanno la carne gustosa e morbida". Gli studenti propongono infine di abbinare ai menu gli ottimi vini prodotti nelle Valli Ossolane, bianchi a base Chardonnay ai rossi di Nebbiolo, Merlot, Croatina e Barbera. Senza dimenticare le buone acque di Vigezzo, Bognanco e Crodo.

Ma all'Alberghiero di Domodossola in queste settimane docenti e insegnanti hanno lavorato durante i laboratori in cucina al menu di Pasqua e Pasquetta, che saranno proposti al Ristorante Didattico Inizio dal lunedì al giovedì a partire dall'8 aprile. Il menu di Pasqua prevede battuto di trota di lago, agretti all'extra vergine e panna acida; riso carnaroli mantecato agli asparagi, uovo, ossolano dop e guanciale; spalla di manzo nostrano morbida, purea di carote e zenzero, salsa verde e mostarda e, per concludere, morbido al mascarpone e colomba.

Il menu di Pasquetta si apre invece con petali di crudo ossolano, pancetta caramellata, chip di segale, ricotta di Crodo; tagliolini ai semi di lino, cuore di carciofo croccante e agnello sbriciolato; finissima di fassona piemontese arrosto, barbabietola affumicata, capperi, spuma di patate e, per concludere, panna cotta alla camomilla, crumble alle nocciole del Piemonte.

