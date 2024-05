Gli alunni delle elementari e medie protagonisti del musical “Alice nel Paese di…Pieve Vergonte”

Sabato 11 maggio, alle ore 17.00, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Pieve Vergonte portano in scena uno spettacolo al teatro La Fabbrica di Villadossola. Si tratta di un musical intitolato “Alice nel Paese di…Pieve Vergonte”: una rivisitazione, scritta e diretta dagli insegnanti della scuola, della celeberrima storia di Lewis Carroll, “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Lo spettacolo è stato creato con un’ottica trasversale, in cui i ragazzi dei due ordini di scuola hanno potuto collaborare nella preparazione di balli, musiche, canti, nella recitazione e nella creazione di costumi e scenografie. Il musical si propone di essere una rivisitazione divertente e spiritosa della favola, con personaggi curiosi e bizzarri, celando però una parte più profonda in cui Alice riflette sulla bellezza di restare bambini, di meravigliarsi per le semplici cose e sull’importanza di guardare il mondo e tutte le sue follie con ironia e semplicità.