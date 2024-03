Palazzo San Francesco aperto a Pasquetta (dalle 15 alle 18 ndr) è sicuramente una ghiotta occasione per trascorrere qualche ora alla scoperta delle collezioni museali del Comune di Domodossola, soprattutto anche considerato il mal tempo previsto per tutto il week end di festa. "Confermiamo l'apertura anche nel giorno di festa - dice il direttore Federico Troletti - e tutte le collezioni saranno visitabili. Al piano terra ci si può perdere ammirando l'architettura e i resti degli affreschi della chiesa francescana e dell'antico palazzo oggi sono sede del nostro museo, e si può naturalmente ammirare l'antico sipario del Teatro Galletti".

Il secondo piano, quello che ospita il museo di scienze naturali, è l'area che più attrae i bambini. Qui si possono ammirare minerali, animali imbalsamati e sotto formalina, serpenti, insetti ma anche capretti a tre teste. Un viaggio che affascina e lascia i più piccoli a bocca aperta. Al terzo piano invece si possono ammirare quadri di carattere religioso, e la collezione archeologica, con reperti ossolani ma non solo. Per l'estate i progetti che coinvolgeranno i Musei di Domodossola sono molto importanti: "Saranno allestite due mostre, una a Palazzo San Francesco e una a Palazzo Silva - spiega il curatore dei musei - quest'ultima sarà davvero interessante e di nicchia, mentre la prima sarà di grande livello, come ormai da anni".

In occasione della riapertura di Palazzo Silva, a giugno, è prevista anche la presentazione di una guida al palazzo del '500 e alle sue collezioni, dalla casa museo alle meravigliose armature.