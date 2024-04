All'Alpe Devero rimangono attive le "aree di tranquillità"

Nel mese di dicembre, guardiaparco, tecnici, e i maestri di sci della Scuola Sci Alpe Devero hanno posato un buon numero di bandierine gialle a delimitazione delle "Aree di tranquillità a maggior tutela" individuate nell'area Monte Cazzola - Misanco. Aree Protette dell’Ossola e Coop Devero 2.0 hanno infatti stipulato un accordo per invidiare tali aree, che saranno interdette all’accesso di sciatori, ciaspolatori ed escursionisti: un passaggio importante per un approccio di tutela e di fruizione condiviso e per la tranquillità delle specie che svernano in loco. Restano invece disposizione degli sportivi tutte le altre aree.

Vista l’abbondante copertura nevosa che ancora caratterizza l’area, si comunica che le restrizioni e le limitazioni di accesso alle Aree di tranquillità a maggior tutela sono estese fino al 15 aprile. Oltre ai pannelli informativi in loco e alle biandierine gialle che perimetrano le aree, è possibile trovare tutte le informazioni e i file gpx e kml dei perimetri delle aree sul sito delle Aree Protette dell’Ossola.