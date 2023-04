Trasferte delicatissime per Varzese e Crevolese

Penultima pratica da sbrigare per le ossolane di Prima Categoria. Il Villa che insegue il Momo tocca il record dei campi casalinghi sui quali giocare. La sua emigrazione non è finita e domani giocherà al comunale di Cosasca contro la Union Novara. Ormai il peregrinare della Virtus potrebbe diventare un romanzo televisivo a puntate con tanto di polemiche, amori traditi e contrasti. Ma non essendo un film la Virtus chiuderà il suo campionato casalingo a Cosasca contro la Union Novara. Sperando che il Momo faccia un passo falso i virtussini hanno solo l’obbligo di vincere.

Delicato incontro tra Vogogna e Fomarco al ‘Bonomini’. I primi cercano gloria per coronare un campionato condotto per tutta l’andata in testa. Il Fomarco cerca punti per evitare l’ultimo posto e non restare troppo staccato dalla riveli nella lotta retrocessione.

L’Ornavassese viaggia verso Cannobio. I ragazzi di Ochetti sono quasi salvi ma un punto non guasterebbe.

Partite delicate per Varzese e Crevolese. Entrambe giocano in trasferta. I granata vanno a Cameri, i gialloblu a Borgolavezzaro. Due trasferte delicatissime.

Classifica: Momo 62, Virtus Villa 58; Cameri 51, Vogogna, Cannobiese 45; Gravellona 43, Trecate, Union Novara, Pernatese 41; Ornavassese 35; Varzese 31, Crevolese 30; Comignago, Agrano 28; Borgolavezzaro 21, Fomarco 20.