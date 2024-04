Una primavera ricca di appuntamenti per Macugnaga e la Valle Anzasca

Si prospetta una primavera ricca di eventi per Macugnaga e la Valle Anzasca. Nei mesi di aprile, maggio e giugno sono infatti in programma numerosi appuntamenti, che spaziano dalle escursioni in montagna alla fiera del legno, passando per la musica e le competizioni sportive. Di seguito l’elenco completo degli eventi.

Per quanto riguarda il mese di aprile, si inizia sabato 6 con una Passeggiata al chiaro di luna con il gruppo “Amici del Cai Senior di Borgomanero”, organizzata dal Cai di Macugnaga. Nella stessa giornata, poi, “80’s & Disco Dj Set”, un’apericena e buffet in occasione dell’inaugurazione della nuova gestione del Bar Millennium a Pontegrande. Giovedì 11 aprile prende il via il Corso di ginnastica posturale presso la palestra del Bar Millennium di Pontegrande.

Sabato 27 e domenica 28 aprile si tiene poi la fiera “Non solo legno – Valle Anzasca 2024”, a Ceppo Morelli e Vanzone con San Carlo. Infine, martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio “Il Cai Magugnaga in Liguria!”.

Passando al mese di maggio, sabato 25 e domenica 26 è in programma uno degli eventi più attesi, il 5° Concorso Interbandistico di Bannio Anzino, organizzato dal Premiato Corpo Musicale di Bannio.

Dal 1° al 6 giugno si tiene, invece, il corso di Canyoning - Livello Intermedio nei torrenti della Valle Anzasca, organizzato da Waterfalltrek. Sabato 15 giugno una passeggiata dal titolo “Camminar Mangiando attraverso i forni comunitari walser delle frazioni di Macugnaga”, organizzata dalla Pro Loco di Macugnaga. Sabato 29 e domenica 30 giugno, poi, la nuova edizione di MEHT, Monterosa Est Himalayan Trail. Dal 17 giugno al 30 agosto rimane aperto il centro estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni, organizzato dalla Scuola di Sci di Macugnaga.