Alla scoperta del tesori archeologici ossolani nella terza conferenza di "Parole di Storia"

Terzo appuntamento con “Parole di Storia”, il ciclo di conferenze organizzato da Acoi (Associazione Culturale Ossola Inferiore) per raccontare gli aspetti più interessanti e salienti della nostra storia. Gli incontri, che si tengono al Castello di Vogogna, sono organizzati dall’associazione per celebrare i 30 anni dalla propria fondazione.

La prossima conferenza, dal titolo “Archeologia in Ossola – Tra Leponti e Romani”, è prevista per sabato 20 aprile, alle ore 18.00. Elena Poletti Ecclesia traccerà, attraverso un ricco apparato di immagini di reperti e scavi archeologici, una panoramica sulle principali testimonianze archeologiche del Verbano-Cusio-Ossola, alcune anche di recente acquisizione, che offrono uno spaccato sulla cultura, l'economia e la vita quotidiana delle popolazioni locali leponzie nell'età del Ferro e in epoca romana, dando conto della loro evoluzione a contatto con il mondo romano.