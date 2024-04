La Pro Loco di Villette premiata a Roma per l'impegno nella diffusione della lingua locale

La Pro Loco di Villette sarà premiata a Roma il prossimo 23 aprile perché ha promosso e diffuso la cultura della propria lingua locale. Con lei sarà infatti acclamata la pluriclasse dell’Istituto Comprensivo Andrea Testori di Villette, coinvolta nel lavoro dalla Pro Loco stessa. Tutto nell’ambito del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale”, nella Sezione Scuola.

La pluriclasse della Scuola Primaria riceverà il Primo Premio per la Prosa per il componimento “Taquin dai” (dialetto villettese). Ad essere premiati anche la dirigente Grazia Bergamaschi, il docente coordinatore Nives Laurenti e la presidente della Pro Loco di Villette Melissa Gnuva.

Alla Pro Loco di Villette andrà anche il riconoscimento Genius Loci. Questo per essersi distinti per la diffusione del Premio e per la collaborazione con le scuole del proprio territorio. E infine, sempre alla stessa, una Menzione per la diffusione del Premio e il coinvolgimento degli Istituti scolastici.

La nona edizione del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” è ancora voluta da Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e Autonomie Locali per l’Italia, in collaborazione con Eip Italia Associazione Scuola Strumento di Pace. La cerimonia di premiazione si svolgerà la mattina del 23 aprile 2024 a Roma, presso il Museo della Civiltà.

La Giuria del Premio è la seguente: Elio Pecora (Presidente); Anna Paola Tantucci (coordinatrice); Catia Fierli; Teresa Lombardo; Luigi Matteo; Anna Paudice; Francesco Rovida; Guido Tracanna (E.I.P. Italia Ecole Instrument de Paix, Scuola Strumento di Pace); Maria Costanza Cipullo (Ministero dell’Istruzione – Direzione generale dello Studente). Segretario del Premio: Gabriele Desiderio.