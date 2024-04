Frane e smottamenti a Montescheno, chiuse strade e sentieri

Il maltempo dei giorni scorsi ha colpito anche il comune di Montescheno, che è ora a lavoro per ripristinare la viabilità sulle strade e i sentieri che sono stati danneggiati da diverse frane e smottamenti.

In queste ore sono in corso i sopralluoghi nelle zone interessate, in particolare la località Fajù, dove sono stati registrati importanti movimenti del terreno. Inoltre, rimane chiusa la strada per Vallemiola e alcune strade pedonali per il pericolo di caduta massi. Sono infatti chiusi i sentieri per Zonca, Oseggio, Vallemiola Sotto e Vallemiola in direzione della chiesetta. Chiusa anche la strada gippabile per Aulamia a causa del cedimento della carreggiata.

L’Aib di Montescheno è immediatamente intervenuta per i primi lavori di messa in sicurezza. Nei prossimi giorni la viabilità sarà ripristinata ove possibile.