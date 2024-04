Promozione: Baveno in vetta solitario, è la svolta del campionato?

Successo esterno che vale oro per Sottini. Città di Baveno vittoriosa sul difficilissimo campo del Trino grazie al sigillo di Cataldo e adesso il primo posto è in solitaria per la prima volta nel girone di ritorno. Potrebbe essere l’allungo decisivoperché gli uomini di Zanardi sembrano essere sulle gambe, ma il vantaggio del Baveno sul Briga è di appena due punti.

Può sorridere mister Ivan Sottini: “Era una partita decisiva, in questo momento della stagione. Loro vincendo potevano rientrare in gioco, per noi era importante vincere per mantenere il primato. Non ci sono state moltissime occasioni da rete, ma è stato un match intenso. Sono molto contento per diversi motivi, in primis per i ragazzi che si meritano questo successo, poi per la partita che abbiamo disputato in casa di una delle squadre più forti di questo campionato: siamo stati ordinati e compatti, e anche gli avversari ci hanno fatto sportivamente i complimenti a fine partita, sono cose che fanno piacere”.



Il Briga sembra in difficoltà, avete il campionato in pugno?

“E’ presto per dirlo, il calcio riserva sempre sorprese. Posso dire che a questo punto il Trino è praticamente fuori dalla lotta per il primo posto, per il resto continuiamo a lavorare e a giocare partita dopo partita, poi tireremo le somme”.

Una grossa mano al Baveno arriva dai cugini del Feriolo, che al “Galli” fermano il Briga sullo 0-0. Predominio degli ospiti nel gioco e nelle palle gol, ma a dieci minuti dalla fine igialloblù vanno vicini al colpaccio con Scotto, che di testa colpisce la traversa. Buon punto comunque per i lacuali, anche se la classifica non ne trae grande giovamento.

Buon punto anche per l’Omegna, ospite del sempre insidioso Valduggia. Gli uomini di mister Fusè vanno sotto, ma trovano subito il pareggio con il rigore di Gambino, chiudendo in parità la prima frazione. Nella ripresa Modesti porta avanti i rossoneri, ma al quinto minuto di recupero i vercellesi trovano il definitivo pareggio.

Ottima vittoria per la Juve Domo che espugna il difficile campo dell’Arona in una partita divertente. Primo tempo chiuso sull’1-0 per i padroni di casa, che sbagliano anche un calcio di rigore. Nella ripresa ribaltone ossolano firmato da Prandini e Luca Cabrini, poi il pareggio su rigore dei lacuali ma ancora Luca Cabrini quasi allo scadere regala i tre punti a mister Michael Nino.

Tutti i risultati:

Feriolo - Briga 0 - 0; Casale - Cameri 3 - 1; Fulgor Ronco Valdengo - Chiavazzese 1 - 2; Trino - Baveno 0 - 1; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Dufour Varallo 0 - 0; Arona - Juventus Domo 2 - 3; Valdilana Biogliese - Momo 0 - 4; Valduggia - Omegna 2 - 2

Classifica:

Baveno 51 - Briga 49 - Trino 44 -Casale 42 - Arona 41 - Fulgor Ronco Valdengo40 -Chiavazzese 38 - Omegna 35 - Juve Domo 34 - Valduggia, Dufour Varallo 32 - Ce.ver.sa.ma. Biella 31-Feriolo 27 - Cameri 22 - Valdilana Biogliese, Momo16