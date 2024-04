Autostrada A26, nuove chiusure e deviazioni per lavori

Autostrade per l’Italia e la Provincia del Vco comunicano alcune modifiche alla viabilità sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, per lavori, nella settimana dell’8 aprile.

Rimane chiusa, in modo permanente fino a mercoledì 24 aprile, l’uscita di Verbania per chi proviene da Gravellona Toce, ma anche l’entrata di Verbania in direzione Genova e l’entrata di Gravellona Toce in direzione Ornavasso.

Sono presenti, poi, diversi cantieri di corsia unica permanente. In particolare, nel tratto compreso tra Carpugnino e Meina in direzione Genova, tra il km 179+500 e il km 175+400. Stessa situazione nel tratto compreso tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, dal km 181+600 al km 189+400, e nel tratto tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra il km189+400 e il km 181+700. Tutte e tre le chiusure sono previste da lunedì 8 a venerdì 12 aprile.

Sulla D08 Gallarate – Gattico, invece, corsia unica nel tratto tra Allacciamento A26/D08 e Castelletti Ticino in direzione Gallarate, dal km 22+300 e il km 21+600, da lunedì 8 a giovedì 11 aprile.

Tornando sull’A26, nel tratto compreso tra Ornavasso e Baveno, dal km pkm 197+100 al km 193+200, è presente un cantiere di deviazione di carreggiata, fino a mercoledì 24 aprile. Per effetto di tale deviazione saranno chiuse in modalità permanente l'uscita di Verbania da Gravellona Toce, l'entrata di Verbania in direzione Genova e l'entrata di Gravellona Toce in direzione Ornavasso.

Per quanto riguarda le chiusure in orario notturno, rimane chiuso il ramo di svincolo tra A26 nord (provenienza Genova) e D08 est (direzione Castelletto Ticino), dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 8 e martedì 9 aprile. Tra Arona e l’allacciamento A26/D08 in direzione Genova dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nelle notti di giovedì 11 e venerdì 12 aprile (uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero). Sulla D08 Gallarate – Gattico, tra Castelletto Ticino e l’allacciamento A26/D08 in direzione Gattico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 nella notte di mercoledì 10 aprile (uscita obbligatoria a Castelletto, possibile rientro a Borgomanero o Arona).