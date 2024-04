Druogno si colora di rosa: grande successo per “Just The Woman I Am” FOTO

Druogno si è colorato di rosa per la passeggiata Druogno - Coimo - Druogno “Just The Woman I Am”, l'evento dedicato alla prevenzione e a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Dal 2014 Jtwia è l'evento che a Torino si svolge rigorosamente nella prima settimana di marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna: da quest'anno il progetto “Jtwia on the road” ha permesso anche alle amministrazioni comunali di sposare un'iniziativa che si diffonde sempre più sul territorio. In programma inizialmente all'inizio di marzo e rinviata per maltempo, la camminata si è svolta domenica 7 aprile con partenza dal vecchio Mulino di Sasseglio.

Così il sindaco Marco Zanoletti: “Un progetto importantissimo che sposiamo con tutte le nostre forze. Sono problematiche di salute che purtroppo colpiscono una grande maggioranza delle famiglie: tutto ciò che può contribuire ad aiutare la ricerca è sicuramente da sostenere e noi, come amministrazione, vogliamo dare il nostro contributo”.

Oltre 240 persone hanno preso parte all'iniziativa organizzata dal comune vigezzino in collaborazione con l'Ufficio Turistico, la Cooperativa Sfera, la Provincia del Vco, la Federazione Italiana di Atletica Leggera e il Centro Sportivo Italiano di Verbania.

“Just The Woman I Am On The Road” è un evento regionale a cui il comune di Druogno ha preso parte e che ha permesso la nascita di un appuntamento e di un percorso permanente che promuova la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusività e la parità di genere. Lo scopo è inoltre quello di valorizzare l'aspetto storico del sentiero, soffermandosi in particolare modo sul ruolo ricoperto dalle donne che un tempo percorrevano quel percorso per trasportare a spalla la segale dal Mulino di Sasseglio al forno del pane di Coimo. “Infatti – spiega il primo cittadino – l'idea è quella di valorizzare il nostro sentiero: il bando regionale che abbiamo vinto ci ha permesso di creare un percorso accreditato “Just The Woman I Am”, che promuova il territorio e le eccellenze del posto. L'evento si ripeterà ogni anno con lo stesso nobile scopo, ma in questo modo chi deciderà di percorrere in autonomia la tratta potrà pensare di aiutare chi ne ha più bisogno”.

Madrina della giornata la giovane atleta vigezzina Giovanna Selva: “Sono felicissima di questa giornata: unire la corsa e la ricerca proprio fuori casa è qualcosa di speciale”. Nel corso della giornata presso l'antico Mulino è stata inoltre allestita la mostra di oggetti a punto croce della delegazione vigezzina dell'Associazione Italiana di Punto Croce.

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, la Protezione Civile, l'Ambulanza Vigezzo, il Soccorso Alpino Vigezzo, “Vigezzo ti Aiuta” e “Vi portiamo noi (Soms Vigezzo)” per la presenza e il servizio svolto. Il Gruppo Alpini di Druogno per l'ottimo pranzo, Acque Vigezzo, Piccoli Frutti Valle Vigezzo e Pane Nero di Coimo, sponsor ufficiali dell'evento. Un ringraziamento va anche al Comune di Druogno per il sostegno, al presidente della Provincia del Vco Alessandro Lana, al presidente della Fidal Vco Luigi Spadone e al Direttore di Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio dottor Ildo Scandroglio per la loro importante presenza” le parole degli organizzatori.