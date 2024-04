Nuovi disagi per i pendolari sulla tratta tra Domodossola e Milano Centrale

Nuovi “viaggi della speranza” ci vengono segnalati dai nostri lettori, che lamentano il malfunzionamento di Trenord e non solo. “Lunedì 8 aprile avrei dovuto prendere il regionale per Milano in partenza alle 15.16 dalla stazione di Fondotoce – scrive una ragazza a VcoNews –. Ci è stato segnalato un ritardo di 15 minuti, cosa che purtroppo accade molto spesso, noi pendolari ne sappiamo qualcosa. Ma oltre al danno, ieri si è aggiunta anche la beffa. Nonostante sia stato ripetuto per ben tre volte che il treno in arrivo da Domodossola avrebbe subito un ritardo di un quarto d’ora, chi come me nel frattempo stava consultando dallo smartphone l’applicazione di Trenitalia, ben sapeva che il ritardo maturato sarebbe stato, invece, di circa 25 minuti. Come poi è stato. Un problema di sola comunicazione? Io dico di no e mi chiedo e chiedo alle Ferrovie dello Stato: ma che senso ha annunciare un ritardo fasullo? È mai possibile che l’App sia più aggiornata del personale della stazione? Inutile aggiungere che una volta giunti a Milano Centrale tutti quelli che come me avevano una coincidenza l’hanno persa, con tutti i problemi annessi e connessi. Fatiche e spese aggiuntive. Davvero un pessimo servizio quello che viene offerto a noi pendolari – conclude la lettrice –: devi fare il check-in online prima di salire, altrimenti sei passibile di sanzione, sembra quasi una cosa seria, ma la triste verità è che ogni volta che devi metterti in viaggio da Verbania, sei tuo malgrado costretto ad affidarti alla buona sorte”.