"Sono Cambiato": Angelo Duro in scena alla Fabbrica

Il Teatro La Fabbrica di Villadossola sarà il palcoscenico per "Sono Cambiato", il nuovo spettacolo di Angelo Duro, in scena lunedì 15 aprile alle 21.00.

Conosciuto per le sue brillanti performance a "Le Iene", Angelo Duro ha conquistato il pubblico anche sui palcoscenici teatrali, ottenendo successi strepitosi come "Perché mi stai guardando?" al Teatro Manzoni di Milano, trasmesso poi su Italia 1.

In questo nuovo spettacolo, Angelo Duro sembra promettere un cambiamento. Ma cosa significa esattamente? Sarà diventato più gentile, meno polemico? O forse nasconde ancora qualche sorpresa per il suo pubblico? L'unico modo per scoprirlo è assistere allo spettacolo, che promette una serata di risate e riflessioni, tipiche del suo stile unico e provocatorio.

