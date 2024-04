Frana a Bognanco, provinciale chiusa per tutta la notte

La strada provinciale della Valle Bognanco verrà chiusa questa sera dalle 20 al traffico. Una chiusura per tutta la notte, decisa, per una frana delle scorse ore, che fortunatamente non è scesa sulla strada, ma è stata contenuta dalle reti paramassi.



“Alcuni pali sono stati danneggiati – spiega il presidente della Provincia Alessandro Lana che ha subito raggiunto il luogo della frana – fortunatamente non è arrivata sulla strada, ma in via precauzionale abbiamo deciso di chiuderla per tutta la notte”. Da domenica mattina sarà attivo un servizio di guardiania.

“Ho già parlato con il sindaco di Bognanco Mauro Valentini e con il vice sindaco domese Franco Falciola, e abbiamo deciso per la chiusura” spiega Lana che annuncia come sul versante franato, lunedì mattina ci sarà il sopralluogo del geologo e della ditta specializzata per il disgaggio del materiale pericolante.