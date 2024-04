Una serata di solidarietà per l'allestimento di una stanza riabilitativa per i bambini con patologia oncologica

Questa sera, sabato 13 aprile, l'Ossola Amica dell'Ugi, con il patrocinio del Comune di Villadossola, organizza un grande spettacolo di varietà al teatro la Fabbrica. L'inizio è previsto alle 20.45. Sul palco numerosi artisti che si esibiranno con e canti balli per uno scopo benefico. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Ugi di Torino per l'allestimento della stanza riabilitativa per i bambini con patologia oncologica.

L'offerta minima di ingresso è di 10 euro, gratis per i bambini fino a 12 anni. La serata sarà presentata da Mago Mimmo e vedrà anche la partecipazione di Johnson Righeira. Si esibiranno: gli allievi della scuola di danza Butterfly, Bani, Laura e Ornella ex Domodossola, Marco Chuck Rainoldi e Jabel Salvò, l'associazione Sporting ballo e Affdown, il cantautore Alberto Valentini, la ballerina Assunta Zavettieri.