Il documentario "La Scintilla" sbarca a Palazzo Madama

Un nuovo successo per Marzio Bartolucci e Arianna Giannini, regista e sceneggiatrice de “La scintilla”, il documentario che racconta l’insurrezione di Villadossola dell’8 novembre 1943, una delle prime rivolte contro l’occupazione nazifascista. Il film sarà proiettato, lunedì 22 aprile alle 17.00, a Palazzo Madama a Torino, in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, Festa della Liberazione. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.