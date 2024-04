''Insicurezza del lavoro'', un convegno della Cgil a Borgomanero

‘’Insicurezza del lavoro’’. E’ il titolo del convegno organizzato dalla Cgil. Tema quanto mai di tragica attualità in Italia dove solo pochi giorni fa si è registrato l’ennesimo incidente mortale su lavoro alla centrale idroelettrica di Suviana, in Emilia Romagna.

Il convegno si terrà nella sede della Cgil di Borgomanero , in via Torrione 32, martedì 16 aprile, dalla ore 10 in poi.

Interverranno relatori di alto livello: con Fiom Nazionale e CGIL Novara e VCO saranno infatti presenti l'ex Procuratore Capo di Genova, il dottor Di Luca; l'avvocato D'amico (Thissenkrupp e Montefibre) e l'avvocato Mariani, che oltre ad essere stato lo storico legale della Cgil Lombardia è stato anche il difensore di Valpreda.