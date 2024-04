Ancora nessuna traccia di Orlando Ghitti

E' avvolta nel mistero la scomparsa di Orlando Ghitti, l'86enne di cui non si sa più nulla da domenica. L'uomo è uscito da una struttura per anziani di Baceno, e da allora non si hanno più sue notizie. Si presume che l'uomo abbia chiesto un passaggio a qualcuno che passava di li in auto, ma nonostante la notizia sia diventata virale sui media locali e sui social, non è arrivata nessuna segnalazione.

Domenica da Baceno sono passate tantissime auto di turisti, è quindi possibile che chi gli può aver dato un passaggio non sia della zona e non sappia che si sta cercando l'anziano.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi e un maglioncino marrone chiaro. Le ricerche sono concentrate in zona Baceno, in tutta la Valle Antigorio e Formazza, ma anche a Crevoladossola, e Domodossola Chi lo avesse visto può mettersi in contatto con i Carabinieri.