Controlli dei carabinieri nel fine settimana: cinque persone fermate a Domodossola

Numerosi controlli, nel fine settimana, da parte del Comando provinciale dei carabinieri di Verbania. In particolare, cinque persone sono state fermate a Domodossola. A due automobilisti è stata ritirata la patente di guida dopo essere risultati positivi alle prove con etilometro, che hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito.

Sempre nel capoluogo ossolano, un trentenne già noto alle forze dell’ordine è stato sottoposto a perquisizione, sia personale che veicolare, ed è stato trovato in possesso di due coltelli, uno a lama fissa e uno a serramanico; entrambi sono stati sottoposti a sequestro.

Nelle valli ossolane, infine, sono state segnalate alla prefettura due persone, una di 30 anni e una di 32, in possesso di stupefacenti. Nel primo caso, un uomo era in possesso di poco più di due grammi di cocaina, mentre il secondo era in possesso di due grammi di hashish.