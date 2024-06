Trovata Eos dopo 5 mesi: è volata via con la sua Vanessa

In tanti avevano sperato che Eos potesse essere sfuggita alla valanga, che aveva portato via la sua Vanessa e l'amico Roberto lo scorso gennaio in Val Formazza (LEGGI QUI). Oggi l'annuncio che la cagnolina è stata trovata, ma purtroppo senza vita: era già volata via con la giovane che l'aveva adottata, coccolata e amata.

Ecco il commovente messaggio di Manuela, amica di Vanessa, che aveva lanciato l'appello per cercare di rintracciare Eos cinque mesi fa: «Eos è stata ritrovata. Riposa in pace piccolina insieme alla tua Vane. Grazie a tutti per gli aiuti in questi mesi. Per esserci stati anche solo con il pensiero o una condivisione».