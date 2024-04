Pallavolo: Pediacoop H24 Domo perde a Torino l'ultima giornata di Regular Season, ma vince il campionato

Si è conclusa sabato 13 aprile la regular season per la Pediacoop H24 Domo, già sicura del primo posto in classifica dopo la vittoria contro Gattinara della settimana precedente. I domesi sabato erano infatti impegnati nella difficile trasferta di Torino contro il Lasalliano, terzo in classifica.

Il risultato del match non avrebbe variato la classifica per nessuna delle due squadre, entrambe già certe della propria posizione. Il risultato è andato a favore dei padroni di casa con idi 3 a 1 (parziali: 25-22, 25-22, 20-25, 25-22) dopo una partita non certo entusiasmante, soprattutto per la squadra domese che ha giocato poco motivata e combattiva.

La partita di sabato poteva però servire per provare alcune situazioni di gioco in vista del play-off, considerato che proprio Lasalliano sarà nuovamente avversaria del Domo il 5 maggio, ma non si può considerare un test valido proprio a causa dello sbagliato approccio.

Non tutto però è stato negativo: Domodossola ha infatti sfruttato l’occasione per dare un po’ di spazio ad alcuni giocatori che nelle ultime settimane ne avevano avuto un po’ di meno a causa di problemi fisici o lavorativi e allo stesso tempo c’è stata la possibilità di far rifiatare altri atleti che invece non avevano ancora riposato durante l’anno.

Archiviata questa gara ora però sarà necessario resettare tutto e ripartire da zero. Sabato 27 aprile infatti inizieranno i play-off promozione. La formula prevede un girone all’italiana da quattro squadre con gare di sola andata. I domesi affronteranno nell’ordine: Chisola Volley (quarta girone B) sabato 27/04 in trasferta, Lasalliano TO (terza girone A) in casa domenica 5/05 e Boves Cuneo (seconda girone B) in casa domenica 12 maggio. La vincitrice del girone verrà promossa in Serie C.