Musica, teatro e incontri: tanti appuntamenti a Malesco

L'Associazione turistica Pro Loco Malesco, Finero e Zornasco insieme all'Ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit organizzano una serie di eventi in programma per l’ultima settimana di aprile a Malesco, che includono musica, teatro e proiezioni.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 25 aprile con una serata danzante, accompagnata dall'orchestra I vicini di casa, a partire dalle 21.00 presso il Bocciodromo comunale di Malesco. Il costo d'ingresso è di 10 euro, e sarà possibile prenotare un tavolo (al costo aggiuntivo di 10 euro), inviando un messaggio su WhatsApp al numero +39 379 110 5756 (Pro Loco).

Il venerdì sera seguente, il 26 aprile, al Cinema comunale verrà proposto lo spettacolo teatrale "Felicità", interpretato dalla talentuosa attrice tragicomica Silvana Gargiulo e diretto da Ueli Bichsel. La rappresentazione ha come orario d’inizio le 20.45 e il costo del biglietto è il seguente: 5€ per ragazzi dai 8 ai 13 anni e 10€ per gli adulti. Silvana Gargiulo, nata nel 1970, è una figura di spicco nel panorama teatrale svizzero. Dopo aver frequentato la rinomata Scuola di Teatro “Quelli di Grock” a Milano, ha perfezionato le sue capacità presso l'Accademia Teatro Dimitri a Verscio, nel Canton Ticino. Nel 2015 è stata nominata Premio Svizzero della Scena "Caratteri Tragicomici" dal Bundesamt für Kultur BAK (Ufficio Federale della Cultura UFC).

Sabato 27 aprile in programma due diverse iniziative. La prima, intitolata “Sulle Crode dei giusti”, è promossa dalla sezione Cai Valle Vigezzo e Anpi Domodossola, in collaborazione con l’Ecomuseo Regionale e Comune di Malesco e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco. L’evento, che celebra il rapporto tra montagna e Resistenza, avrà luogo alle 18.00 presso il Cinema comunale. Natalia Ratti, musicista di professione e appassionata di montagna, presenterà un monologo-concerto dal vivo dedicato alle intense storie e gesta di tre grandi alpinisti: Ettore Castiglioni, Tita Piaz e Gino Soldà. Il monologo sarà accompagnato dalla musica al pianoforte di Chopin, Brahms e Grieg, scritta e interpretata da Natalia Ratti. Successivamente, ci sarà la possibilità di partecipare all’ apericena presso il circolo Arci di Malesco, al costo di 15 euro a persona. È necessaria la prenotazione inviando un messaggio su WhatsApp al numero +39 379 280 5262 (Ecomuseo). Per concludere la serata, a partire dalle 22.30, al Bocciodromo Comunale si terrà la festa “Spring Break #PouseedPrimeverie” con un Dj set powered by WP, con il ritorno alla consolle dei resident dj di Wake Up events e gli ospiti speciali Dj Deiv Binda e Pisa. Il costo d’ingresso all’evento, che non prevede biglietti in prevendita, è di 10 euro. Ulteriori dettagli e informazioni sono disponibili sui siti web dell'Ecomuseo regionale e della Pro Loco di Malesco.