"Running for Kenya": la maratona di Londra per le strade di Villadossola

Anche quest'anno Elena Bonalumi, Davide Moglia, i ragazzi dell'Oratorio San Domenico Savio di Villadossola - supportati da Anpi, Genzianella, Ossola Amica dell'Ugi, Doctor Clown Vco e Matibellula, - correranno la Maratona virtuale (a distanza) di Londra. La data è quella di domenica 21 aprile. Scopo della giornata è supportare l’opera di The Thunder Foundation a Nairobi, in Kenia. Per i corridori la partenza è fissata alle 9.00 e 9.45 dalla Chiesa della Noga, poi chiunque potrà unirsi lungo il percorso dalle 10.00 alle 13.00 partendo davanti alla chiesa di Cristo Risorto. Alle 9.45, dopo la messa, la benedizione di don Lorenzo per famiglie e concorrenti.

La Fondazione è impegnata da 12 anni a sostenere il percorso educativo di 41 ragazzi del ghetto di Kawangware. Quest'anno, oltre alla corsa, divisa in tanti anelli da 5 km e percorribile anche per tratti più brevi, ci sarà un allenamento benefico guidato da Giovanna Selva e Davide Moglia, oltre a uno spazio giochi dedicato alle famiglie.

Grazie a sostenitori come la comunità di Villadossola, The Thunder Foundation copre i costi scolastici di 16 ragazzi con disabilità, 17 studenti iscritti alle scuole superiori, due ragazzi che frequentano corsi professionali e 6 studenti delle elementari. Nessuno di questi ragazzi avrebbe accesso a qualsiasi percorso educativo senza il sostegno della Fondazione. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 3408525073 o consultare il sito www.thethunderfoundation.org.